Добро пожаловать в
Клуб настольного
тенниса TENIX
Место, где спорт становится любимым хобби и мотивирует на победы.
Вы почувствуете это с первой тренировки.
Мы — TENIX
Современный клуб настольного тенниса в Москве
Приглашаем вас погрузиться в атмосферу спорта и позитива. У нас вы освоите технику игры в настольный теннис с нуля всего за 3 занятия. А при регулярных тренировках станете настоящим профи. Наш девиз — заниматься нужно там, где нравится. Поэтому мы сделали наш клуб ярким и современным. Вся мебель новая. Оборудование топовое. Возле ресепшн — зона отдыха с кулером и удобными диванами. Приходите к нам всей семьей или большой компанией. Мы докажем вам, что настольный теннис — это увлекательная игра, которая развивает выносливость, помогает похудеть и заряжает энергией.
Аренда
столов
Для самостоятельной игры группой до 4-х человек
Тренировки
для взрослых
Персональные занятия с постановкой техники
Тренировки
для детей
Персональные занятия с постановкой техники
Тренировки с роботом
Занятия с тренажером Donic Robo-Pong для отработки приёмов и техник
Взрослые групповые тренировки
Занятия в группе до 10 человек длительностью 90 минут
Детские
групповые
тренировки
Занятия в группе до 10 человек длительностью 75 минут
Проведение турниров
Ежедневные соревнования утром и вечером для игроков любого уровня
Проведение корпоративов и мероприятий
Организация праздников под ключ с арендой стола или клуба целиком
Почему выбирают нас?
Ключевые преимущества клуба TENIX
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Отзывы клиентов
Честное мнение о нашем клубе, занятиях, тренерах
Алексей Яненко
Отличный новый теннисный клуб. Новые столы, ракетки. Никто не мешает, все очень комфортно. Замечательная, добрая и отрывчатая девушка всегда Вам поможет в бронировании столов!) Если Вы любитель настольного тенниса, то советую посетить данное заведение. Играйте с удовольствием!
Алексей Скоренко
Хороший клуб. Новый ремонт, оборудование, хорошее покрытие на полу. Просторно. Можно картой оплатить 👍. Есть где припарковаться.
Александр Артамонов
Очень хороший клуб,чистота идеальная,игровые зоны по периметру разделены сеткой от потолка до пола, рядом бесплатная парковка, приличная зона ожидания, вежливый персонал.
Vladimir Datskovskiy
проведена колоссальная: качество покрытия, вытяжки, раздевалки с душевыми кабинами, все столы разделены сетками, кулер со стаканчиками. До этого все залы казались пережитками Советского Союза, а здесь весь зал яркий и уютный. Однозначно буду приходить еще!
Добавили автоматические установки для отработки ударов, постоянно проводят турниры, уже почти всех посетителей знаю. Очень нравится!
Игорь Ханов
Хороший клуб . Я бы даже сказал отличный. Тренируюсь уже два месяца
Никита Гришин
Отличная тренировочная площадка. Больше 10 столов, хороший инвентарь.
Alexej Ivanov
Новый клуб настольного тенниса. Открылся совсем недавно. Новый уровень для клубов настольного тенниса у Москве. Это не зал где-то в промзоне. Отличный свет, всё новое, чистое. Видно , что вложен огромный труд в создание отличных условий для игр и тренировок. Рекомендуется к посещению.
Андрей Коваль
Отличный клуб, великолепный новый зал, разделённый на секции, новые столы, много места, очень приятный персонал. Всем рекомендую!
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