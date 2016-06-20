проведена колоссальная: качество покрытия, вытяжки, раздевалки с душевыми кабинами, все столы разделены сетками, кулер со стаканчиками. До этого все залы казались пережитками Советского Союза, а здесь весь зал яркий и уютный. Однозначно буду приходить еще!

Добавили автоматические установки для отработки ударов, постоянно проводят турниры, уже почти всех посетителей знаю. Очень нравится!