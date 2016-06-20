Добро пожаловать в

Клуб настольного
тенниса TENIX

Место, где спорт становится любимым хобби и мотивирует на победы.
Вы почувствуете это с первой тренировки.

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Мы — TENIX

Современный клуб настольного тенниса в Москве
Добро пожаловать в TENIX

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу спорта и позитива. У нас вы освоите технику игры в настольный теннис с нуля всего за 3 занятия. А при регулярных тренировках станете настоящим профи. Наш девиз — заниматься нужно там, где нравится. Поэтому мы сделали наш клуб ярким и современным. Вся мебель новая. Оборудование топовое. Возле ресепшн — зона отдыха с кулером и удобными диванами. Приходите к нам всей семьей или большой компанией. Мы докажем вам, что настольный теннис — это увлекательная игра, которая развивает выносливость, помогает похудеть и заряжает энергией.

ПОБРОБНЕЕ О КЛУБЕ

Аренда
столов

Для самостоятельной игры группой до 4-х человек

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Тренировки
для взрослых

Персональные занятия с постановкой техники

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Тренировки
для детей

Персональные занятия с постановкой техники

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Тренировки с роботом

Занятия с тренажером Donic Robo-Pong для отработки приёмов и техник

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Взрослые групповые тренировки

Занятия в группе до 10 человек длительностью 90 минут

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Детские
групповые
тренировки

Занятия в группе до 10 человек длительностью 75 минут

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Проведение турниров

Ежедневные соревнования утром и вечером для игроков любого уровня

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Проведение корпоративов и мероприятий

Организация праздников под ключ с арендой стола или клуба целиком

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Почему выбирают нас?

Ключевые преимущества клуба TENIX
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Обучаем с нуля

Не важно, кто вы — любитель или профессионал. Для каждого найдем подход и правильную программу тренировок.

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Нас легко найти

Удобное расположение в 10 минутах ходьбы от метро Академическая

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Тренировки с комфортом

Мощные кондиционеры. Профессиональный свет. Раздевалки с душевыми и вытяжкой. Спортивный линолеум.

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Стильный дизайн

Свежий ремонт. Чистое, светлое, большое пространство, разделенное на 10 огороженных столов для игры.

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Забота о клиентах

Оперативно решим любой вопрос. Поможем, подскажем, подбодрим. Не берём предоплату за занятия.

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Сообщество единомышленников

Проводим турниры с призовыми местами. Болеем за всех участников. Поддерживаем своих на выездных соревнованиях.

Команда тренеров

Действующие спортсмены с опытом игры и обучения от 7 лет
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Антон Булхак

Мастер спорта России.
Многократный чемпион Москвы.
Призёр ТОП-12 и ТОП-24 сильнейших спортсменов России.

Серебряный и бронзовый призёр Чемпионатов России.
Легионер клубов: “Havířov” Чехия (2006-2007 гг.); “Angern Scorpions” Австрия (2013-2014 гг.).

Окончил Училище Олимпийского резерва №1 и Московский педагогический государственный университет.
Тренерский стаж более 7 лет.

«Мои ученики регулярно участвуют в любительских и корпоративных турнирах. Побеждают на Спартакиадах городов Московской области и Москвы. С геометрической прогрессией повышают свой рейтинг.
В 6 лет у меня диагностировали зрение +5 и назначили постоянное ношение очков. Благодаря ежедневным тренировкам по настольному теннису, в 12 лет я полностью вылечил свой недуг и сейчас у меня 100% зрение.»
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Дмитрий Салогуб

Кандидат в мастера спорта России.
Бронзовый призер первенства южного федерального округа среди юниоров.
Серебряный призер первенства южного федерального округа среди команд.
Победитель студенческого первенства среди московских ВУЗов в составе сборной РГГУ.
Игровой стаж 13 лет.
Тренерский стаж более 7 лет.

«Все мои ученики достигли уровня первого взрослого и детского разрядов.
Ставлю базовую технику с нуля, а также корректирую же имеющиеся навыки.
Обучение начинаю с объяснения психологических моментов игры на счёт, основ игры против соперников с короткими, длинными шипами и накладкой антиспин.»
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Никита Курильчик

Мастер спорта по настольному теннису.
Мастер спорта Республики Беларусь.

Достижения:
Победитель первенства Беларуси среди кадетов 2007г.
Призер международного турнира Butterfly Open в Эстонии г. Таллинн в 2006, 2008, 2009г.
Призер чемпионата Республики Беларусь в парном разряде в 2008г.
Призер международного турнира мемориал Татьяны Карпинской в составе команды 2011г.
Серебряный призер в парном и смешанном парном разряде первенства Беларуси среди молодежи до 21 года в 2011г.
Победитель открытого чемпионата Болгарии в 2012г.
Участник серии про тур Финляндия опен в 2012г.
Участник серии про тур Беларусь опен 2012,2013,2017 года.
Призер командного чемпионата Беларуси (1 лига) 2013г. 2020г.
Победитель командного чемпионата Беларуси (1 лига) 2014г.
Призер командного чемпионата Беларуси (высшая лига) 2015г.
Чемпион Беларуси среди военнообязаных в составе команды МЧС 2016г, 2017г.

Опыт тренерской деятельности более 7 лет.
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    Отзывы клиентов

    Честное мнение о нашем клубе, занятиях, тренерах

    Алексей Яненко

    Отличный новый теннисный клуб. Новые столы, ракетки. Никто не мешает, все очень комфортно. Замечательная, добрая и отрывчатая девушка всегда Вам поможет в бронировании столов!) Если Вы любитель настольного тенниса, то советую посетить данное заведение. Играйте с удовольствием!

    Алексей Скоренко

    Хороший клуб. Новый ремонт, оборудование, хорошее покрытие на полу. Просторно. Можно картой оплатить 👍. Есть где припарковаться.

    Александр Артамонов

    Очень хороший клуб,чистота идеальная,игровые зоны по периметру разделены сеткой от потолка до пола, рядом бесплатная парковка, приличная зона ожидания, вежливый персонал.

    Vladimir Datskovskiy

    проведена колоссальная: качество покрытия, вытяжки, раздевалки с душевыми кабинами, все столы разделены сетками, кулер со стаканчиками. До этого все залы казались пережитками Советского Союза, а здесь весь зал яркий и уютный. Однозначно буду приходить еще!

    Добавили автоматические установки для отработки ударов, постоянно проводят турниры, уже почти всех посетителей знаю. Очень нравится!

    Игорь Ханов

    Хороший клуб . Я бы даже сказал отличный. Тренируюсь уже два месяца

    Никита Гришин

    Отличная тренировочная площадка. Больше 10 столов, хороший инвентарь.

    Alexej Ivanov

    Новый клуб настольного тенниса. Открылся совсем недавно. Новый уровень для клубов настольного тенниса у Москве. Это не зал где-то в промзоне. Отличный свет, всё новое, чистое. Видно , что вложен огромный труд в создание отличных условий для игр и тренировок. Рекомендуется к посещению.

    Андрей Коваль

    Отличный клуб, великолепный новый зал, разделённый на секции, новые столы, много места, очень приятный персонал. Всем рекомендую!

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    Россия, Москва, Новочерёмушкинская, 25

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    +7 (995) 885 18 95

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    tenixclub@gmail.com